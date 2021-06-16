В Тюменской области резко выросло число заразившихся коронавирусом беременных

ТЮМЕНЬ, 16 июня. /ТАСС/. С 12 по 14 июня в Тюменской области было госпитализировано в моногоспиталь перинатального центра 20 беременных, всего в моногоспитале проходят лечение 42 женщины, сообщил департамент здравоохранения региона в среду.

"Количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и симптомами ОРВИ в регионе растет. С 12 по 14 июня в моногоспиталь перинатального центра госпитализировано 20 женщин. На сегодня в нем проходят лечение 42 женщины, пять из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что у беременных возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры и ограничиться в контактах.

В регионе действует обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. По данным оперативного штаба на 16 июня, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило более 37 тыс., выздоровели более 36 тыс. человек.