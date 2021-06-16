Во Владимирской области введут гранты для муниципалитетов за успехи в вакцинации

ВЛАДИМИР, 16 июня. /ТАСС/. Власти Владимирской области введут грантовую поддержку для муниципалитетов с лучшими показателями по вакцинации населения. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил журналистам губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

"Мы сейчас два момента рассматриваем. Первое - грантовая поддержка муниципалитетов, в которых будет хороший процент вакцинации. И я думаю, в ближайшие дни выйдет данный документ. То есть мы будем гранты давать за качественную работу в этом направлении муниципалитетам", - сказал глава региона.

Кроме того, он отметил, что власти прорабатывают вопрос о предоставлении отгула или дополнительного дня к отпуску для работников бюджетной сферы и подведомственных областной администрации структур.

"Ну, а бизнес сам должен решить, может быть, пойти на эту меру предпринимателям для того, чтобы предприятие не пострадало", - добавил Сипягин.

Он также предложил направить мобильные бригады в редакции региональных СМИ для вакцинации журналистов.

По состоянию на 9 июня первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли 112 830 жителей Владимирской области. Из них 93 893 человека получили второй компонент вакцины, завершив полный курс вакцинации.