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Пандемия COVID-19

Во Владимирской области введут гранты для муниципалитетов за успехи в вакцинации

Власти также рассматривают вопрос о предоставлении отгула или дополнительного дня к отпуску для вакцинировавшихся сотрудников бюджетной сферы и подведомственных областной администрации структур

ВЛАДИМИР, 16 июня. /ТАСС/. Власти Владимирской области введут грантовую поддержку для муниципалитетов с лучшими показателями по вакцинации населения. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил журналистам губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

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"Мы сейчас два момента рассматриваем. Первое - грантовая поддержка муниципалитетов, в которых будет хороший процент вакцинации. И я думаю, в ближайшие дни выйдет данный документ. То есть мы будем гранты давать за качественную работу в этом направлении муниципалитетам", - сказал глава региона.

Кроме того, он отметил, что власти прорабатывают вопрос о предоставлении отгула или дополнительного дня к отпуску для работников бюджетной сферы и подведомственных областной администрации структур.

"Ну, а бизнес сам должен решить, может быть, пойти на эту меру предпринимателям для того, чтобы предприятие не пострадало", - добавил Сипягин.

Он также предложил направить мобильные бригады в редакции региональных СМИ для вакцинации журналистов.

По состоянию на 9 июня первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли 112 830 жителей Владимирской области. Из них 93 893 человека получили второй компонент вакцины, завершив полный курс вакцинации.

Теги
РоссияВладимирская областьСипягин, Владимир ВладимировичПандемия COVID-19
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