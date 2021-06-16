Лаборатория комикса" и стрит-арт-галерея получили грантовую поддержку на форуме "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Проекты из шести регионов получили поддержку по результатам грантового конкурса форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", в рамках которой в Калининградской области планируется создать стрит-арт-галерею, а в Красноярском крае - "лабораторию комикса", сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия.

"Шесть участников заезда стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу "Россия - страна возможностей". Общая сумма грантовой поддержки составила 4 523 000 рублей. Сертификаты победителям вручил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств проект Яны Якубы из Республики Крым, которая предложила создать молодежное движение "Культурное село 2.0". Его участниками, как планируется, станут жители крымских сел в возрасте от 7 до 35 лет, они будут задействованы в различных направлениях проекта: добровольчество, экология, культура, медиа (свой информативный канал на YouTube), социальная и психологическая поддержка и образование. Никита Югов из Красноярского края намерен организовать "Сибирскую лабораторию комикса", на площадке которой художники со всей России пройдут мастер-классы по созданию иллюстрированных историй по темам, актуальным для их регионов.

Светлана Савинских из Новосибирской области предложила провести фестиваль объемной концептуальной архитектуры "ОбМор", результатом которого станет появление арт-парка на Обском море. Проект Марины Малюгиной из Тюменской области предполагает фестиваль городской культуры "Закат'21" и привлечет внимание к потенциалу городского порта, идея Валентина Городничева из Челябинской области - арт-экспедиция по Южному Уралу "1406".

А Александр Буйницкий из Калининградской области предложил бороться с вандализмом, создав стрит-арт-галерею. "Вандализм - теггинг и граффити является острой проблемой, это порча облика города, таким путем часто самореализуется творческая молодежь. Проблему можно решить, если повысить квалификацию и сознательность художников, вовлеченных в стрит-арт. Мы планируем серию образовательных лекций, мастер-классов и совместную выставку художников под открытым небом на месте, нуждающемся в благоустройстве", - приводятся в сообщении его слова.

Грантовый конкурс прошел в рамках смены "Мир, Любовь и Роботы" - второй в этом году. Программа заезда, представленного арт-школами современного искусства, сайнс-арта и арт-менеджмента, включила такие образовательные форматы как интерактивные лекции и практики, воркшопы, мастер-классы, тренинги, творческие лаборатории и зум-сессии. Участники заезда встретились с лидерами креативных индустрий и смогли задать им вопросы.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.