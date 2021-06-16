Власти Липецкой области оплатят из бюджета подготовку нужных экономике кадров

ЛИПЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены в дальнейшем оплачивать из регионального бюджета подготовку специалистов по необходимым для местной экономике специальностям. Об этом сообщил в среду журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов по итогам заседания координационного совета по развитию системы профессиональных квалификаций.

"Теперь мы будем направлять средства на обучение и переподготовку только востребованных в экономике кадров",- сказал Артамонов. Он отметил, что в настоящее время недостаточно овладеть профессией или специальностью, а нужно умение определять приоритеты и проектировать будущее. "И этим мы активно занимаемся с 2018 года, внедряя региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, разрабатывая программные продукты, реализуя совместные с Минтрудом РФ мониторинги востребованных профессий и специальностей, развивая инфраструктуру площадок, на которых можно проверить навыки и компетенции, повысить и подтвердить квалификацию", - пояснил Артамонов.

Он добавил, что для эффективного выполнения задачи нужно партнерство власти, системы образования и бизнес-сообщества. "Чтобы все работодатели области активно включились в запущенный механизм - региональный проект "Кадровая потребность региона", - заключил Артамонов.