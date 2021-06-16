Дума приняла закон о требованиях к эксплуатации самоходных машин

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, регулирующий отношения, связанные с техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники.

Документ предлагает установить в законе такие понятия, как "самоходные машины", "прицеп", "техническое состояние", "эксплуатация самоходных машин и других видов техники". Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины, а также внедорожные автомототранспортные средства и другие наземных безрельсовые механические транспортные средства с двигателем объемом свыше 50 куб. см или электродвигателем максимальной мощностью более 4 киловатт.

Инициатива наделяет правительство РФ и высшие исполнительные органы госвласти регионов полномочиями, связанными с контролем за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники. Контрольный орган также будет заниматься государственной регистрацией самоходных машин и других видов техники в соответствии с установленным правительством порядком.

Документ также закрепляет перечень самоходных машин и других видов техники, которые подлежат государственному учету. Сведения о таких самоходных машинах, поставленных на госучет, будут содержаться в федеральной государственной информационной системе учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.

Документ уточняет, что обязательное страхование гражданской ответственности владельцев самоходных машин осуществляется только при условии проведения технического осмотра такой техники. Порядок техосмотра установит правительство.

Как уточняют авторы инициативы, положения закона не коснутся наземных самоходных устройств категорий L, M, N на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 км в час. Новые нормы также не распространяются на транспортные средства Вооруженных сил РФ.