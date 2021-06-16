Гендиректор ВОЗ попросил страны G7 увеличить поставки вакцин от коронавируса

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус попросил государства Группы семи (G7) увеличить количество поставляемых ими вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в среду в своем Twitter.

"Я приветствую поддержку, которую страны G7 выразили ВОЗ, [международному партнерству] ACT-Accelerator и идее создания международного договора в целях предотвращения новых пандемий, а также заявление о предоставлении в будущем 870 млн доз вакцин, в основном через COVAX. Это большая помощь, однако нам нужно еще больше [доз вакцин], и они нам нужны как можно скорее", - заявил Гебрейесус. Гендиректор ВОЗ также добавил, что в настоящее время в мире "достаточно доз, чтобы сократить передачу [коронавирусной инфекции] и спасти много жизней, если их [дозы] использовать в правильных местах и для правильных людей".

В воскресенье лидеры стран Группы семи в совместном коммюнике взяли на себя обязательство обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции в течение следующего года. Исходя из текста документа, общее количество в 1 млрд доз будет достигнуто с помощью 870 млн непосредственно самих доз и финансовых пожертвований через механизм COVAX, сумма которых будет эквивалентна оставшемуся объему доз.