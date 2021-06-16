На Кубани создадут более 30 особо охраняемых природных территорий в ближайшие два года

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют создать 32 новых особо охраняемых природных территории регионального значения до 2023 года. Общая площадь создаваемых территорий составит более 25 тыс. га, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Пять лет назад мы начали большую работу по защите уникальных природных богатств региона. За это время создали 16 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения, увеличили их площадь более чем на 170 тыс. га. До 2023 года планируем создать еще как минимум 32 ООПТ регионального значения. Это позволит защитить еще свыше 25 тыс. га", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Глава региона также акцентировал внимание на создании правовых основ защиты территорий от вырубки, застройки и пожаров. Такие территории, по словам Кондратьева, необходимо ставить на кадастровый учет, отражать в генеральных планах муниципалитетов.

Также в сообщении уточняется, что в число ООПТ регионального значения планируют включить 18 памятников природы, в частности, "Головинский лесопарк" в Сочи, государственные природные заказники "Степной" в Успенском районе, "Кавказский" в Гулькевичском и Кавказском районах. Также увеличат площади заказника "Анапский", природного парка "Анапская пересыпь" и прибрежного комплекса "Анапское взморье".

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в муниципалитетах края определяют границы особо охраняемых территорий местного значения. С 2016 года создали 36 подобных территорий. Сейчас планируют определить еще 30 на 130 га. Они войдут в границы 24 муниципалитетов края.

Всего в Краснодарском крае сегодня создана 371 особо охраняемая природная территория, из них семь - федерального значения, 328 - регионального и 36 - местного значения. На сегодня они занимают 930 тыс. га - около 11 % всей территории края.