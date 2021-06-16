В Ингушетии создадут первый в регионе ботанический сад

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии совместно с Ингушским госуниверситетом создадут первый в республике ботанический сад, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в среду во время послания Народному собранию региона.

"В целях рационального освоения и вовлечения в хозяйственный оборот малопродуктивных и бросовых земель, обогащения открытых ландшафтов, их флоры и фауны, повышения продуктивности животных мною принято решение по проведению искусственного лесоразведения на территории Сунженского хребта (белоглинка) близ города Сунжи. В 2020-2021 годах Минприроды Ингушетии уже проведена работа по озеленению территории на площади 20 га, высажено в общей сложности более 52 тысяч саженцев. Совместно с Ингушским государственным университетом планируется разбить ботанический сад", - сказал Калиматов.

По его словам, благоприятная экологическая ситуация является важным фактором, определяющим также и туристическую привлекательность региона.

"В целях сохранения экологического баланса в текущем году совместно с партией "Единая Россия" организованы и проведены мероприятия в рамках Международной акции "Сад памяти". Всего посажено 30 тыс. деревьев, до конца 2021 года планируется довести количество посаженных деревьев до 55 тыс.", - добавил глава региона.

В 2020 году власти региона создали два временных лесных питомника на территории Назрановского и Сунженского лесничеств для восстановления лесов республики.