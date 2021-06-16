Власти Петербурга будут ориентироваться на позицию Роспотребнадзора по работе фудкортов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга в снятии ограничений с работы фудкортов будут ориентироваться на позицию Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Накануне представители торговых центров предложили огородить площади фудкортов и фудплейсов и дать возможность продолжать бизнесу работать либо разрешить обслуживать клиентов навынос, а не только осуществлять доставку.

"В рабочем режиме получили это обращение <...> мы его рассматриваем. В целом нужна будет позиция Роспотребнадзора, мы с ними постоянно на связи <...> Если [Роспотребнадзор] снизит [ограничения], мы поддержим, мы поддержим любые идеи, которые не ограничивают бизнес", - сказал Ситов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в действующее с весны 2020 года "антиковидное" постановление правительства города. Согласно им, работа фудкортов в Петербурге и ночная работа ресторанов города приостанавливается с 02:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых. Изменения вступают в силу с 17 июня.