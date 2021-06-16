В Калмыкии заболеваемость коронавирусом за две недели выросла на 10%

ЭЛИСТА, 16 июня. /ТАСС/. Эпидемиологи констатировали в Калмыкии начало третьей волны заболеваемости коронавирусом. За последние две недели рост заболевших превысил 10%. Об этом сообщил ТАСС в среду главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"В Калмыкии наблюдается рост заболеваемости, началась третья волна COVID-19. По сравнению с 31 мая число госпитализаций, по данным на 14 июня, выросло со 160 до 195, число тяжелых больных - с восьми до 11 человек, при этом восемь из них находятся на искусственной вентиляции легких. Что характерно, число заболевших в возрастной группе 18-29 лет в республике за две последние недели выросло в два раза. Сейчас основной контингент заболевших - не "60 плюс", как было ранее, а люди от 45 до 60 лет", - сказал он.

Все, кто попадает в больницы с тяжелыми и среднетяжелыми формами COVID-19, не проходили вакцинацию. В Калмыкии, по состоянию на среду, вакцинировано 31% от плана. Темпы прививочной кампании замедлились, несмотря на наличие в регионе всех трех видов отечественной вакцины, уточнил глава регионального управления Роспотребнадзора.

"Прогнозы наши не оправдались. Мы предполагали, что третья волна коронавируса будет "смазанной" из-за процента вакцинированных и переболевших. Но на сегодняшний день происходит циркуляция новых штаммов, в Калмыкии зафиксирован британский, из-за которого происходит рост заболеваемости среди молодых жителей региона. Ранее "тяжелые" пациенты были в возрасте "65 плюс", а сейчас среди госпитализированных много молодежи", - добавил собеседник агентства.

Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за COVID-19 до 20 июня включительно. По данным оперштаба, в республике с начала пандемии зарегистрировали 21 127 случаев заражения (плюс 21 за сутки), выздоровели и выписаны 20 428 пациентов, умерли 393.