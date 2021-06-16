Более 2,5 млн школьников и студентов подали заявки на участие в "Большой перемене"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Срок регистрации для участия в конкурсе "Большая перемена" завершен, организаторы получили более 2,5 млн заявок. Об этом сообщила в среду пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Невозможно переоценить масштаб проекта для школьников всей страны. В очередном этапе проекта приняли участие более 2,5 млн человек. Что важно отметить: около полумиллиона - учащиеся средних специальных учебных заведений, новая для "Большой перемены" аудитория", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой.

Как сообщил генеральный директор АНО Алексей Комиссаров, проект "Большая перемена" стал самым масштабным в стране конкурсом для детей и подростков. "В 2020 году в конкурсе приняли участие более миллиона старшеклассников из всех регионов России. В новом сезоне к "Большой перемене" присоединились ученики 5-7-х классов и студенты колледжей", - отметил он.

По его словам, впервые к конкурсу присоединились подростки-иностранцы, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. "Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет гарантированное обучение в российских вузах", - добавил Комиссаров.

Ранее сообщалось о том, что 600 финалистов среди учеников 5-7-х классов получат путевки в международный детский центр "Артек", где и пройдет в июле финал конкурса, 300 победителей смогут отправиться в путешествие на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно. Ученики 8-10-х классов и студенты колледжей, которые победят в конкурсе, получат денежные призы. Их они смогут направить на образование и саморазвитие.

Первый конкурс "Большая перемена" прошел в 2020 году. В проекте приняли участие более 1 млн старшеклассников. Победителями стали 600 школьников. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Образование". "Большая перемена" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Ее наблюдательный совет возглавляет президент РФ.