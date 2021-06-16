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Пандемия COVID-19

В Нижегородской области запретили курить кальяны в общественных местах

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что "уличная аренда кальянов сама по себе вызывает немало вопросов"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области запретили курить кальяны в общественных местах и предоставлять такие услуги. Об этом сообщает в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Нижегородской области запрещено использование кальянов в общественных местах и предоставление таких услуг. Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Изменения вступают в силу с 20 июня", - сказано в сообщении.

Как отметил Никитин, уличная аренда кальянов сама по себе вызывает немало вопросов. "Особенно в период пандемии. Поступает немало жалоб от граждан. Теперь у правоохранителей и уполномоченных структур будет эффективный правовой инструмент для того, чтобы воздействовать на это", - приводит слова Никитина пресс-служба.

В Нижегородской области выявили более 120,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 114,3 тыс. человек выздоровели, зафиксировано более 3,8 тыс. летальных случаев.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия COVID-19
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