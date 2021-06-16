В Москве Росгвардия с начала года осуществила более 45 тыс. проверок сохранности оружия

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Росгвардия в Москве с начала года провела более 45 тысяч проверок сохранности оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии. В ведомстве отметили, что в главке в формате видеоконференции состоялось подведение итогов за первое полугодие этого года.

"Подразделениями лицензионно-разрешительной работы проведено более 45 тыс. проверок сохранности оружия и около тысячи проверок соблюдения законодательства в области частной охранной деятельности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала года по подозрению в совершении уголовных преступлений задержаны 400 человек, изъято 29 единиц огнестрельного оружия, более 800 граммов наркотических веществ, около 84 млн рублей.

"Личным составом вневедомственной охраны не допущено хищений имущества с объектов, находящихся под охраной. За первое полугодие 2021 года сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве за различные правонарушения задержали и передали в территориальные отделы полиции свыше 9 тыс. граждан", - заключил собеседник.