Нижегородские власти поручили перевести на удаленку не менее 30% работников в компаниях

ТАСС, 16 июня. Нижегородские работодатели должны с 21 июня по 21 июля перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, которые могут трудиться удаленно. При этом переход на удаленку должен затронуть не менее 30% сотрудников. Соответствующее изменение внес в указ о введении режима повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

"Работодатели должны обеспечить на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевод на дистанционный режим всех сотрудников, чье непосредственное присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования хозяйствующего субъекта. При этом перевод на дистанционную работу должен затронуть не менее 30% сотрудников или исполнителей по гражданско-правовым договорам", - отмечается в сообщении.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим не распространяется на предприятия оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, органы госвласти и местного самоуправления, медицинские организации, аптеки, предприятия, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы.

"В прошлом году переход на удаленную работу позволил сохранить деятельность подавляющего большинства организаций. Мера оказалась эффективной для того, чтобы приостановить распространение заболевания. Сейчас мы видим, что чаще заболевают молодые люди, и коронавирус протекает у них непросто. Прошу всех работодателей и сотрудников максимально ответственно отнесись к ситуации", - отметил глава региона Глеб Никитин.

Списки работников, переведенных на дистанционный режим, компании должны размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области". Организациям, где работают более 300 человек, необходимо распределить время начала и окончания рабочего дня, перерывов на обед. Также запрещено командировать за пределы региона сотрудников, которые не имеют сертификатов о прививке от коронавируса или справки о результатах исследования иммуноглобулины IgG к COVID-19. Кроме того, работодатели должны перевести беременных женщин на дистанционный режим до 31 июля.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявили свыше 120,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 114,3 тыс. человек выздоровели, зафиксировано более 3,8 тыс. летальных случаев.