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Пандемия COVID-19

В Петербурге дополнительно развернут 680 коек для пациентов с коронавирусом

Всего в городе развернуто около семи тыс. коек для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Мариинская больница Санкт-Петербурга с 17 июня начнет прием пациентов с коронавирусом. Там развернут 680 коек. Об этом в среду сообщается на странице медучреждения в сети "ВКонтакте".

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"17 июня Мариинская больница начнет прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стационаре перепрофилировано 680 инфекционных коек, в том числе 74 реанимационных", - говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что стационар также продолжит оказывать плановую высокотехнологичную медицинскую помощь с полным соблюдением противоэпидемических мер по направлениям: онкология, офтальмология, кардиохирургия, кардиология, урология, гинекология, роботическая хирургия, травматология-ортопедия.

По последним данным, в городе развернуто около семи тыс. коек для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями.

Всего в Петербурге выявили 453 424 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 423 665 человек, умерли 15 062. За последние сутки в городе выявили 927 случаев заражения.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19
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