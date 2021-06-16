Путин заявил, что Россия и США должны сотрудничать в Арктике

"Я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности (относительно действий РФ в Арктике - прим. ТАСС), напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать и должны сотрудничать на этом направлении, - отметил Путин. - Россия и Соединенные Штаты являются одними из восьми членов Арктического совета, Россия председательствует в этом году в Арктическом совете". "Более того, как известно, между Аляской и Чукоткой проходит пролив, с одной стороны [расположены] США, с другой Россия. Все это вместе должно нас подталкивать к объединению усилий", - убежден президент РФ.

Озабоченность Вашингтона тем, что Москва якобы занимается милитаризацией Арктического региона, не имеет под собой оснований, отметил он. "Вот эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации [Арктики] не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Инфраструктуру и военную, и пограничную и, чего там не было, инфраструктуру, связанную с охраной природы", - сказал он.

Путин также заявил, что Россия намерена в полном объеме придерживаться всех норм международного права, касающихся Северного морского пути. "Я обратил внимание наших [американских] партнеров на то, что мы, Россия, намерены в полном объеме придерживаться этих международно-правовых норм. Мы никогда ничего не нарушали, мы готовы оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути", - сказал глава государства.

Он отметил, что Россия имеет суверенное право не пропускать суда во внутренних водах Северного морского пути, но не злоупотребляет им. "Это наше суверенное право, пропускать там суда или нет, но мы не злоупотребляем этим правом", - отметил он.