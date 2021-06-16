Власти Ярославской области запретили подросткам посещать ТЦ без сопровождения взрослых

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Ярославской области из-за пандемии коронавируса вводят запрет на посещение торговых центров детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых. Кроме того, предприятия общепита региона временно прекратят работу в ночные часы, сообщил в среду губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Планируем ограничения: будет введен запрет на работу предприятий общепита в ночной период (с 2 до 6 часов), за исключением гостиничных лобби-баров и придорожных кафе; заполняемость трибун на спортивных мероприятиях снизится до 50%; детям до 14 лет посещать торговые центры без сопровождения взрослых станет нельзя", - написал в Facebook Миронов.

Крупные массовые мероприятия в регионе отменяются до 15 июля, соответствующее постановление готовит правительство региона. Также предприятиям области рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленную работу. "Кроме того, просим привить или еженедельно тестировать работников сферы услуг, связанных с приемом туристов. В первую очередь это касается гостиниц, музеев, столовых, баров, ресторанов", - добавил губернатор.

Миронов отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшилась - более 100 заразившихся коронавирусом пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. За прошедшие сутки было развернуто 165 коек для больных с коронавирусом. Каждый день фиксируются летальные случаи.

В Ярославской области с начала пандемии выявлен 42 331 случай заражения коронавирусом, в том числе 87 - за последние сутки. Выздоровели 40 161 человек, умерли 654 пациента.