Прошедшие вакцинацию жители Адыгеи смогут бесплатно посетить спортцентры и театры

МАЙКОП, 16 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи разработали систему поощрения жителей региона, прошедших до 1 сентября вакцинацию от коронавируса. В частности, таким гражданам предложат бесплатное посещение спортобъектов и культурных мероприятий, сообщила в среду пресс-служба главы республики по итогам заседания оперативного штаба, которое провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Глава республики поручил принять оперативные меры, чтобы не довести ситуацию до локдауна. В Адыгее с 15 июня стартовали мероприятия по стимулированию вакцинации, которые предусматривают ряд поощрений для тех, кто сделает прививку от коронавируса до 1 сентября. Большинство мер будет действовать до конца года. В частности, это бесплатное посещение культурных мероприятий, льготы на посещение республиканских спортобъектов", - говорится в сообщении.

В пункте вакцинации при получении первого компонента прививки с 15 июня по 1 сентября вакцинируемым будет выдаваться сертификат на двух человек для бесплатного посещения в течение года трех культурных мероприятий, проводимых госучреждениями на территории республики. Ряд преференций предусмотрен для тех, кто получил два компонента вакцины. Такие граждане получат скидки на посещение республиканских спортобъектов, а вакцинированные жители старше 60 лет смогут все лето бесплатно посещать ряд бассейнов в Майкопе. Скидки предоставят на посещение теннисных кортов Адыгейского республиканского стадиона, тренажерных залов, массовое катание на ледовой арене ФОК "Оштен", уточнили в пресс-службе.

Решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Адыгее работодателям рекомендовано предоставлять дополнительные отпуска работникам в день их вакцинации или следующий за этим день, рассмотреть возможность предоставления иных льгот и преимуществ. Гражданам старше 60 лет, которые сделают прививку до 1 сентября, будет предоставлена единовременная выплата в размере 500 рублей, добавили в пресс-службе.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы не допустить локдауна, новых ограничений, а самое главное - новых смертей. Врачи предупреждают - болезнь очень коварна, последствия зачастую непредсказуемы. Положение может кардинально поменяться к лучшему, если привьется как можно больше людей. Именно вакцинация является самым действенным инструментом борьбы с коронавирусом", - написал Кумпилов на своей странице в Instagram.

По данным регионального оперативного штаба на среду, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 14 814 человек, на лечении находятся 288 человек (плюс девять за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 14 304 человека (плюс 12 за сутки), умерли 222.