В Северной Осетии могут ввести двухнедельный карантин для приезжающих

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июня. /ТАСС/. Двухнедельный карантин могут ввести в Северной Осетии для приезжающих в республику в случае ухудшения эпидситуации. Об этом сообщил врио главы региона Сергей Меняйло на заседании штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"Если ситуация будет ухудшаться, будем вынуждены всех прибывших в республику отправлять на двухнедельный карантин. Мы не хотим вводить новые ограничения. Но это решение будет зависеть от поведения всех нас. И принимать необходимые меры нужно уже сейчас, чтобы не допустить вспышки коронавируса", - сказал Меняйло.

Он поручил профильным ведомствам определить, где будут развернуты дополнительные койки, в случае начала массовой заболеваемости COVID-19.

Также было принято решение об усилении контроля за соблюдением санитарных мер. В частности, Роспотребнадзору поручено отслеживать пассажиропоток в аэропорту, на вокзалах, контрольно-пропускных пунктах. Министерство здравоохранения региона будет организовывать работу обсерватории для изоляции контактных лиц COVID-19.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 17145 человек (+9 за сутки), выздоровело 16730, 222 летальных случая. Число активных случаев 193.