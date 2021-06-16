В Кабардино-Балкарии отменили все массовые мероприятия на фоне ухудшения эпидситуации

НАЛЬЧИК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) отменяют все массовые мероприятия на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков на своей странице в социальной сети Instagram в среду.

"Вирус стал совершенно другим, более агрессивным, инкубационный период сократился, сегодня порядка 90% [инфицированных коронавирусом в КБР] находятся под кислородом, такого мы не наблюдали. Власть не бессильна, обеспечим койки, у нас есть резервы, есть необходимое оборудование, но дело в том, что мы не знаем, как будет себя вести вирус и как будем лечить, и один только ответ - вакцинация. Я хочу, чтобы вы сегодня, вернувшись на места, проинформировали глав поселений о том, что никаких массовых мероприятий не проводим. Траурные мероприятия - через Духовное управление мусульман, через священнослужителей нужно довести, что все те меры, которые ранее применялись на пике заболеваемости, сегодня надо возобновить", - сказал Коков, обращаясь к главам администраций городов и районов республики.

Он подчеркнул, что "никто не расслаблялся" и ранее. "Эпидемиологическая ситуация позволяла снимать ограничительные меры - мы их снимали, сегодня эпидемиологическая ситуация ухудшилась, поэтому мы будем вводить ограничительные меры. Мы заранее пойдем на предупреждение. Сложится так, что все пойдет гладко - хорошо, но лучше мы сегодня предпримем излишние меры для того, чтобы предупредить, чтобы не прийти к катастрофе", - добавил Коков.

По данным регионального оперативного штаба на среду, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 24 541 человека (плюс 14 за сутки), в госпиталях получают медицинскую помощь 162 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 39 человек, в двух госпиталях развернуто 190 коек.