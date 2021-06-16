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Участниками международной экспедиции под Калугой станут более 550 поисковиков

Они исследуют участки в районе высоты "Зайцева гора"

КАЛУГА, 16 июня. /ТАСС/. Международная поисковая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе", в которой примут участие свыше 550 поисковиков из России и Белоруссии, пройдет с 10 по 24 августа в Калужской области. Об этом ТАСС в среду сообщила председатель регионального отделения Калужской области "Поисковое движение России" Татьяна Сорокина.

"В этом году с 10 по 24 августа в Барятинском районе у нас пройдет очередная международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе". На нее съедутся более 550 поисковиков со всей страны и из Белоруссии", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, поисковикам предстоит исследовать участки в районе высоты "Зайцева гора", где в 1942-1943 годах вели тяжелые оборонительные бои части 50-й армии Брянского фронта. Работать предстоит в сложных условиях, поскольку в этих местах болотистая местность. "Экспедиция будет состоять из двух блоков: первая неделя - образовательная, в рамках нее наставники проведут обучение для начинающих поисковиков по основам археологии, истории, познакомят с местностью, на которой предстоит работать, также пройдут встречи с Героями России. Второй блок - непосредственно сами поисковые работы", - сообщила Сорокина.

Бои в районе высоты 269,8 "Зайцева гора" в Калужской области считаются одними из самых кровопролитных во время Великой Отечественной войны. На этом сравнительно небольшом пятачке в боях за овладение Варшавским шоссе погибло более 100 тыс. бойцов. Занять эту высоту для наших означало взять контроль над большой территорией, перерезать вражеские коммуникации и иметь возможность соединиться с частями, которые действовали под Вязьмой. Здесь советские войска столкнулись с глубокоэшелонированной обороной противника. Бои на этом участке продолжались с февраля 1942 до марта 1943 года.

Поисковые экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" проходят в Калужской области с 2014 года. За это время поисковикам удалось найти останки свыше тысячи бойцов Советской Армии. Так, в 2019 году во время "Вахты Памяти" участники экспедиции обнаружили останки более 350 солдат, в 2020 году - более 600. Имена многих из них удалось установить по медальонам и красноармейским книжкам, найденных при них.

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БелоруссияРоссияКалужская область
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