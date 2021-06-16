В Самарской области внедрили новую методику для реабилитации переболевших COVID-19

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Самарские медики включили в реабилитацию пациентов, перенесших коронавирус, новую методику - терапию с дыхательным тренажером "Универсал-2011" в сочетании с лазеротерапией. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Самарской области в среду.

"Кроме известных методов реабилитации самарские медики внедряют в клиническую практику и совершенно новые методики. Так, впервые для реабилитации пациентов, перенесших тяжелую коронавирусную пневмонию, применен дыхательный тренажер "Универсал-2011", разработанный самарскими специалистами, в сочетании с лазеротерапией. Применение данного аппарата позволяет улучшить микроциркуляцию легких и головного мозга "обогащенной" по газовому составу кровью, при этом активизируются восстановительные процессы", - сообщила собеседница агентства.

В профильном министерстве отметили, что методика имеет особое значение для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Всего на 16 июня в Самарской области более 3,8 тыс. жителей прошли реабилитацию после средней и тяжелой форм коронавируса. Для этого в том числе были развернуты 400 коек в четырех санаториях - "Можайском", "Сергиевских минеральных водах", "Санатории имени Чкалова" и клиническом санатории "Волга" Министерства обороны РФ. Медики разрабатывали индивидуальные программы, рассчитанные на 10-14 дней, для каждого пациента.

"В курс восстановления включены лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, физиотерапевтические процедуры, занятия с психологом. Состояние пациента регулярно контролируется проведением оценочных тестов", - отметили в региональном Министерстве здравоохранения.

Эпидемиологическая обстановка в регионе

По данным регионального Роспотребнадзора, в Самарской области в целом наблюдается положительная динамика. По данным на 15 июня, показатель заболеваемости составляет 1,95 на 100 тыс. населения. При этом небольшой рост фиксировался среди детей от 7 до 14 лет, от 15 до 17 лет и в возрастной группе от 18 до 29 лет. За 23 неделю по сравнению с аналогичным периодом 2020 года специалисты зафиксировали снижение заболеваемости внебольничной пневмонией на 69,5%.

Несмотря на положительную динамику, министерство здравоохранения региона начало ревизию всех 7 тыс. коек, которые работали для оказания помощи инфицированным коронавирусом, также проверяется готовность медоборудования, аппаратов ИВЛ, запасов кислорода и лекарств.

На 16 июня в Самарской области зарегистрировано более 65,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили более 62,8 тыс. пациентов, более 2,1 тыс. человек умерли. Из данных регионального оперативного штаба следует, что в течение последней недели количество заболевших за сутки колеблется в диапазоне 59-62. При этом число умерших пациентов составляет от девяти до 14 человек.