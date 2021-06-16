Всероссийская конференция по контролю за школьным питанием пройдет в Саранске в августе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Мордовии организуют в Саранске в конце августа Всероссийскую конференцию по родительскому контролю за организацией школьного питания. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой врио главы республики.

Президент России Владимир Путин 15 июня на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым поручил обеспечить возможность родительского контроля за качеством питания в школах.

"В Саранске в конце августа мы будем проводить всероссийскую конференцию по родительскому контролю за организацией школьного питания", - приводятся в сообщении слова врио главы республики Артема Здунова.

По его словам, на конференции предполагается выработать методики контроля школьного питания для всех регионов. "До 1 сентября они должны быть готовы", - процитировали Здунова в пресс-службе.

Он также добавил, что сейчас необходимо организовать работу с родителями. По мнению Здунова, первый год организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов показал, что ключевая задача - обеспечить безопасность и качество поставляемой продукции.

Ранее врио главы Мордовии возглавил рабочую группу комиссии Госсовета РФ по вопросам школьного питания. Первое ее заседание состоялось 11 июня в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие руководители субъектов России, депутаты Государственной думы, представители Роспотребнадзора, министерства просвещения страны и Агентства стратегических инициатив, бизнесмены и общественники.