Работники бюджетных организаций Костромской области получат три выходных после вакцинации

КОСТРОМА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники бюджетных организаций Костромской области до 1 августа смогут получить три выходных дня после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в распоряжении губернатора Костромской области от 16 июня.

"Установление работникам, которые в период с 17 июня 2021 года по 1 августа 2021 года включительно сделают прививку против новой коронавирусной инфекции с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, дополнительной гарантии в виде дополнительных оплачиваемых дней отдыха (день вакцинации и два дня после вакцинации за каждый из этапов вакцинации) с соблюдением требований, установленных трудовым законодательством", - говорится в тексте документа.

Речь идет о работниках исполнительных органов государственной власти Костромской области и подведомственных им организаций, а также учреждений, подведомственных администрации региона. Руководителям организаций другого типа рекомендовано организовать сотрудникам дни отдыха в связи с вакцинацией.

Власти Костромской области с 24 июня ввели обязательное регулярное тестирование на COVID-19 для сотрудников кафе, гостиниц, санаториев, а также для работников сферы пассажирского транспорта. Посетители гостиниц и других коллективных средств размещения должны будут предоставлять результаты тестов на коронавирус, сделанных не ранее чем за три дня до даты заезда, или документы о вакцинации.

Обязательная самоизоляция на семь дней введена для граждан, прибывающих в Костромскую область из других регионов. Эта мера не касается людей, приезжающих в регион с туристическими целями, следующих через регион транзитом, а также приезжающих для выполнения служебных обязанностей. Мера также не распространяется на граждан, имеющих справку о наличии антител, на тех, кто прошел полный курс вакцинации или имеет справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба региона, всего с начала пандемии в Костромской области коронавирус был выявлен у 22 110 человек, вылечились 19 770 пациентов, умерли 500 человек. За минувшие сутки коронавирусная инфекция зафиксирована у 47 жителей области.