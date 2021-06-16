Меликов призвал жителей Дагестана вакцинироваться, чтобы избежать прошлогоднего сценария

С начала пандемии в Дагестане в 2020 году случился взрывной рост числа заразившихся коронавирусом и случаев внебольничной пневмонии. На проблему ранее обратил внимание президент РФ Владимир Путин. В октябре прошлого года он пообещал продолжать оказывать Дагестану поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В регионе были построены многофункциональные медицинские центры Минобороны РФ.

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов призвал жителей региона вакцинироваться, чтобы избежать прошлогоднего сценария распространения коронавирусной инфекции, когда в больницах из-за огромного числа заразившихся не хватало коек и врачей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Меликова.

"В последние дни в республике наметилась тревожная тенденция к росту заболеваемости коронавирусом и численности госпитализированных. Мы опять вынуждены увеличить коечный фонд для ковид-больных, к сожалению, не удается избежать и потерь. Нынешняя ситуация все больше напоминает нам о событиях годичной давности, когда в дома дагестанцев неожиданно пришла беда <...> Несмотря на распространение коварной инфекции и тревожный прогноз, у нас есть шанс, и этот шанс - вакцинация", - приводит пресс-служба слова Меликова из его обращения к жителям республики.

По словам руководителя республики, в Дагестане, как и в других российских регионах, приняты меры для проведения массовой вакцинации. "Сегодня у нас есть выбор, и все предлагаемые российскими специалистами вакцины уже доказали свою эффективность", - говорится в обращении Меликова.

По его мнению, вакцинация это "кратчайший путь к возвращению в русло нормальной жизни". "Да, вакцинация - дело добровольное, но речь идет о нашей с вами безопасности, безопасности граждан России в целом. Я убежден, эти ценности объединяют нас всех, и нет человека, который не желал бы добра и благополучия своим родным, друзьям, коллегам, в конечном счете, своему родному краю, родной стране", - уточняется в тексте обращения.

Как сообщалось, в среду власти Сергокалинского района Дагестана закрыли на карантин село Урахи из-за вспышки коронавирусной инфекции, въезд в село и выезд из него запрещены. Ограничения вводятся до улучшения эпидобстановки - минимум на две недели. Всего в регионе выявлено 34 414 подтвержденных случаев заражения (+56 человек за сутки). В республике количество коек для лечения пациентов с COVID-19 увеличено более чем на 300 - их число достигло 1 724.