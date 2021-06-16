Кадыров допустил введение жестких ограничительных мер при отказе от вакцинации от COVID-19

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал население региона проявить сознательность и привиться от коронавируса, в противном случае в регионе могут прибегнуть к жестким ограничительным мерам. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте" в среду.

"Отказ от вакцинации может привести к печальным последствиям. Поэтому, пользуясь случаем, я призвал наше население проявить сознательность и привиться. В противном случае мы должны будем прибегнуть к жестким ограничительным мерам. Также поручил оперативному штабу и руководителям секторов в городах и районах Чеченской Республики провести разъяснительную работу с населением", - написал глава региона.

По его словам, в республике наблюдается рост заболеваемости на фоне обострения пандемии в стране. "Если на позапрошлой неделе среднее количество госпитализированных составило 14, то на этой неделе этот показатель перевалил за 30. Вместе с тем, ситуация остается под полным контролем. Больницы оснащены медикаментами, СИЗ, специалистами, кислородом. Предусмотрено необходимое количество койко-мест", - написал Кадыров.

Он добавил, что в республике привита четверть от общего количества жителей, которые подлежат вакцинации. Кроме того, развернут 41 пункт, который ежедневно принимает около 5 тыс. человек.