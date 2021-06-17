Число госпитализированных с коронавирусом в Новокузнецке выросло более чем в три раза

ТАСС, 17 июня. Количество пациентов с коронавирусом, ежедневно поступающих в больницы Новокузнецка, за последние три-четыре дня выросло более чем в три раза, сообщил в эфире телеканала " Ново-ТВ " мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

"Весной, в начале лета казалось, что мы достигли уже счастливого момента когда в больницы поступало 10-20 пациентов с диагнозом COVID-19. За последние трое-четверо суток поступает 60-70, заполнение коек идет", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что пациенты часто поступают в тяжелом состоянии, с поражением легких и пневмонией. Остается мало мест для пациентов с коронавирусом в существующих организациях здравоохранения, в связи с чем один из роддомов города и детская больница снова перепрофилируются для таких пациентов. Медики скорой помощи снова начинают работать в защитных костюмах.

С начала июня в Кузбассе выявлено почти 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекции, общее число зараженных с начала пандемии составляет более 38 тыс. человек. Ежесуточный прирост заболеваемости за две первые недели июня в Кемеровской области вырос почти на 75% - с 51 до 91 случая коронавируса. Всего в регионе переболели ковидом 36,7 тыс. человек, умерли 759, остальные находятся под наблюдением медиков.