В Бишкеке ввели ограничения на работу пунктов общепита

БИШКЕК, 17 июня. /ТАСС/. Ограничения на работу пунктов общественного питания введены в Бишкеке в четверг в связи со вспышкой в городе коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

"Из-за продолжающегося роста количества выявляемых случаев коронавируса соответствующими структурами города принято решение о введении ограничений работы заведений общественного питания", - заявила представитель пресс-службы мэрии.

По ее словам, "до улучшения эпидемической ситуации" ограничено время работы баров, ресторанов, ночных клубов, кафе и караоке-баров, которые теперь должны быть закрыты с 23:00 до 07:00. На доставку еды это решение не распространяется.

На протяжении почти двух месяцев в Киргизии каждый день выявляют по 500-600 новых случаев коронавирусной инфекции, 17 июня их зафиксировано 787 (рекордный показатель с лета прошлого года). Тем не менее, власти республики пока не планируют вводить какие-либо серьезные ограничительные меры. Минздрав официально объявил о начале третьей волны распространения коронавируса в стране.

За два с половиной месяца в республике, в которой проживают почти 6,5 млн человек, вакцинированы от коронавируса около 90 тыс. человек. Для этого применялись препарат от китайской компании "Синофрам" и российский "Спутник V", основная часть которых была получена в виде гуманитарной помощи. В настоящее время вакцинация в стране приостановлена из-за отсутствия препаратов. Власти рассчитывают, что поставки вакцины возобновяься после 20 июня.

С начала пандемии в Киргизии выявлено почти 113 тыс. инфицированных коронавирусом, 104 тыс. из которых выздоровели и 1,9 тыс. умерли.