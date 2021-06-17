Корпуса двух больниц в Новосибирске перепрофилируют для пациентов с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Корпуса двух больниц в Новосибирске перепрофилируют под инфекционные госпитали, в том числе для пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

"В связи со сложившейся в регионе с эпидемической ситуацией увеличивается количество госпитализаций в инфекционные стационары. Министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение о дальнейшем перепрофилировании больниц. 18 июня как инфекционный госпиталь начнет принимать пациентов терапевтический корпус Горбольницы № 1. 19 июня - хирургический корпус больницы скорой помощи № 2", - сказал министр.

Он добавил, что уже больше двух недель в Новосибирской области наблюдается прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Избежать увеличения прироста помогут вакцинация, соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах. По его словам, вакцин на территории области достаточно. При этом, если к осени не будет сформирован коллективный иммунитет, то оперштаб не исключают возвращения действующих ранее ограничений.

В Новосибирской области уже вводят ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщала пресс-служба мэрии Новосибирска, единый городской выпускной "Время первых" пройдет 25 июня в онлайн-формате. В городской администрации добавили, что 9 тыс. выпускников 11-х классов ждет масштабная программа, поздравления, награды, прямые эфиры, онлайн-челленджи и конкурсы, розыгрыши призов, музыка и выступления артистов.

По данным оперативного штаба на утро 16 июня в регионе зарегистрировано 44 752 случая коронавируса (+99 за сутки). 40 382 пациента выздоровели (+97 за сутки). Скончались еще пять пациентов, всего в регионе от коронавируса умерли 1 959 человек.