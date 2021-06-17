В Севастополе готовят обращения к Великобритании, Франции и Турции о воинских кладбищах

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Севастополя готовят обращение к Великобритании, Франции и Турции с предложением заключить межправительственное соглашение, касающееся заботы о кладбищах, где в XIX веке были захоронены военные из этих стран, сообщили ТАСС в городском правительстве.

Британское, французское, итальянское и турецкое кладбища появились в Севастополе после Первой обороны города в 1854-1855 годах, во время Крымской войны. Тогда российской армии противостояли силы союзников: Британии, Сардинии (современная Италия), Турции и Франции.

"В правительстве Севастополя прорабатывается вопрос внесения в правительство Российской Федерации предложений по заключению межправительственных соглашений об обеспечении сохранности и порядке содержания воинских захоронений с Великобританией, Французской и Турецкой республиками", - говорится в официальном ответе на запрос ТАСС.

В правительстве пояснили, что такой документ не будет носить статус международного договора, однако поможет поддерживать состояние кладбищ. Меры для подобных соглашений определены специальным постановлением правительства РФ от 1995 года, в котором оговаривается порядок содержания и сохранения российских и советских воинских захоронений за рубежом и иностранных воинских захоронений в РФ.

В настоящее время, добавляется в сообщении, в отношении находящихся в Севастополе мемориальных кладбищ и комплексов воинских захоронений, относящихся к периоду Крымской войны и отнесенных в установленном порядке к объектам культурного наследия, ведется работа по сохранению - как и с другими официально зарегистрированными памятниками. К таким относятся Братское кладбище защитников города Севастополя и Храм Св. Николая на Северной стороне, Мемориал в память погибших в Крымской войне французских воинов на 5-м км Балаклавского шоссе, Турецкое воинское кладбище 1854-1856 годов на отроге Килен-Балки, Мемориал в память погибших в Крымской войне воинов Сардинского королевства у подножия горы Гасфорта, Мемориал в память погибших в Крымской войне английских воинов в районе хутора Дергачи.

По данным правительства, кладбища находятся на балансе у городских госучреждений "Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Севастополя" и "Севастопольский Автодор".

О Первой обороне Севастополя

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.