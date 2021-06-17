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ТГУ откроет первую в России онлайн-магистратуру для обучения преподавателей английского

Учащиеся по данной программе студенты освоят широкий спектр специализаций, таких как старший преподаватель, руководитель языковой школы и сотрудник государственного сектора в сфере образования

ТОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) и крупнейшая в мире платформа онлайн-образования Coursera объявили набор на первую в России международную онлайн-магистратуру по подготовке преподавателей английского языка. На сегодняь в стране открыты более 30 тыс. вакансий по данной специальности, что говорит об острой нехватке специалистов, сообщили в пресс-службе платформы.

"Томский государственный университет, входящий в пятерку лидеров среди российских вузов, открыл набор на программу подготовки магистров "Лидерство в языковом образовании" (Global Masters in English Language Teaching, Leadership, ELT). ТГУ первым среди российских университетов организовал магистерскую программу в сфере ELT на английском языке полностью в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Новая программа ТГУ на платформе Coursera рассчитана на подготовку специалистов в области преподавания английского языка или ELT-менеджмента как из России, так и из других стран мира. Магистранты освоят широкий спектр специализаций, таких как старший преподаватель, руководитель языковой школы и сотрудник государственного сектора в сфере образования.

Все курсы программы будут вести профессионалы международного уровня, в том числе преподаватели из Оксфордского университета, Шеффилдского университета и ТГУ, а также эксперты из Шанхая, Стокгольма и Москвы. Обучение стартует в ноябре, продлится два года, по окончании обучения специалисты получат международный сертификат TESOL и диплом магистра.

ТГУ был основан в 1878 году как Императорский Томский университет и стал первым высшим учебным заведением в азиатской части России. В настоящее время это классический университет исследовательского типа, где обучаются более 16 тыс. студентов из более чем 90 стран мира. В новом учебном году ТГУ запускает также первую в РФ онлайн-магистратуру по подготовке ликвидаторов экологических аварий.

Coursera была основана семь лет назад профессорами Стэнфордского университета Дафной Коллер и Эндрю Ыном. Платформу поддерживают такие инвесторы, как Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, GSV Capital, Learn Capital и SEEK Group. В настоящее время на платформе насчитытваются тысячи курсов по различным специальностям, обучение на платформе прошли миллионы человек.

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