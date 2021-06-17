Ректор ВШЭ считает, что студентам сегодня не хватает системного мышления и мягких навыков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сегодня необходимо обучать студентов в вузах и учеников в школах системному критическому мышлению, а также мягким навыкам помимо непосредственной подготовки к экзаменам. Об этом заявил в интервью ТАСС ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

"В первую очередь в школах и в университетах нужно обучать системному мышлению. Давать человеку максимально широкую картину мира. И набор инструментов для анализа, достройки ее на основе новой информации. Наступает эра, когда мы перестаем проверять значительную часть информации. Мы ее гуглим и идем дальше", - сказал он.

Кузьминов пояснил, что в эпоху развития интернета нельзя доверять первой попавшейся информации. "Бороться против этого можно только одним путем: школа, а потом университет должны воспитывать критическое мышление, понимание того, что ответ не один. И у тебя должна быть собственная аналитическая система. Ты можешь быть математиком, ты можешь быть историком, но ты имеешь некоторую структуру критической оценки того, что тебе говорят, с чем ты сталкиваешься", - пояснил он.

Вторым фактором, которого не хватает в системе образования сегодня, являются мягкие навыки. "Сейчас вообще две крупнейших зоны спроса - это IT-компетенции и это дизайн, презентация, сторителлинг, разговор, иностранные языки. То есть это способность тебя сделать себя заметным, сделать себя понятным. Научиться привлекать к себе внимание в мире, где ни у кого внимания не хватает", - объяснил Кузьминов.

Также важно уделять внимание проектным навыкам - организации времени и умению доводить дело до конца, заключил ректор.