Челябинский парламент перешел в режим видеосвязи из-за ситуации с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. В законодательном собрании Челябинской области, где один из депутатов сдал положительный ПЦР-тест, отказались от очного формата работы. В четверг последнее перед парламентскими каникулами заседание проводят в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе заксобрания.

"Началось 12-е заседание Законодательного собрания Челябинской области, оно последнее перед предстоящими парламентскими каникулами. Было решено проводить его по видеоконференцсвязи для профилактики коронавируса. В следующий раз депутаты уже встретятся в августе", - сказала собеседница агентства.

10 июня стало известно, что один из депутатов законодательного собрания Челябинской области сдал положительный ПЦР-тест. У остальных депутатов тесты отрицательные. Было решено провести санитарную обработку здания.

По данным областного Минздрава на 16 июня, всего в регионе зафиксировали 64 419 случаев заражения коронавирусом (плюс 92 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 2 095 человек. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.