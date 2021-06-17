Социальные учреждения Бурятии перешли на режим изоляции из-за сложной эпидобстановки

УЛАН-УДЭ, 17 июня. /ТАСС/. Социальные учреждения Бурятии - интернаты, центры, где осуществляется уход за пожилыми людьми и инвалидами, перешли на режим изоляции из-за ухудшения эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минсоцзащиты республики.

"Все 13 учреждений, где обслуживаются более 2 тыс. людей пожилого возраста и инвалиды, а также дети с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, на сегодня работают в режиме полной изоляции. Уход за подопечными осуществляют свыше 440 сотрудников", - сообщили в министерстве, уточнив, что вынужденная мера введена на срок до 1 июля.

Режим изоляции уже вводился в социальных учреждениях региона весной прошлого года. "Как и тогда, сотрудники будут работать посменно. Каждая смена будет состоять из двух недель", - уточнили в пресс-службе. Практически весь персонал соцучреждений привит от коронавируса.

В середине мая в Бурятии начался рост числа инфицированных коронавирусом. Если в первых числах мая ежесуточно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в начале июня - около 110 и выше. За последние сутки выявлено 223 новых случаев инфицирования коронавирусом. Медики разворачивают дополнительные койки, занятость коечного фонда в настоящее время составляет 92,6%.

14 июня власти региона ввели ограничительные меры, до 1 июля закрыты бассейны, СПА-комплексы, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, парки, скверы, приостановлена работа лагерей дневного пребывания, под запретом массовые мероприятия.

В республике доступны все три вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение на территории РФ: "Гам-ковид-вак" (Cпутник V), "Эпиваккорона" и "Ковивак" от Центра Чумакова. Планируется вакцинировать против новой коронавирусной инфекции 431 481 жителей Бурятии. По состоянию на 17 июня в Бурятии привито 151 015 человек, завершили вакцинацию 115 759 человек.