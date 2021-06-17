Почти 47 тыс. семей Дальнего Востока получили единовременную выплату при рождении первенца

ТАСС, 17 июня. Единовременную выплату при рождении первого ребенка получили с 2019 года почти 47 тыс. семей на Дальнем Востоке, региональные меры поддержки позволили макрорегиону достичь более высокого показателя рождаемости, чем в среднем по стране, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в четверг на VI Международной конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Чите.

"Для Дальнего Востока принят уникальный пакет демографических мер, которые с 2019 года уже позволили поддержать большое количество семей. Почти 47 тыс. дальневосточных семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка в двукратном размере прожиточного минимума. Более 12 тыс. семей получили дополнительную выплату к материнскому капиталу в размере 30%, это более 140 тыс. рублей для каждой семьи, и 52 тыс. семей Дальнего Востока получали ежемесячную денежную выплату в размере одного прожиточного минимума при рождении третьего ребенка или последующих детей. Эти и другие меры помогли обеспечить достижение показателя суммарного коэффициента рождаемости на Дальнем Востоке выше общероссийского значения, то есть на Дальнем Востоке рожают больше, чем в среднем по стране", - сказал Чекунков.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать итоги первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока и актуализировать целевые показатели второго этапа ее реализации. Концепция утверждена правительством РФ в 2017 году и направлена на создание условий для его естественного и миграционного прироста в дальневосточные регионы к 2025 году. При этом ожидаемая продолжительность жизни на Дальнем Востоке должна достичь 74,2 года.