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Метеорологи сообщили о начале купального сезона в Москве и Подмосковье

В Москве-реке вода уже прогрелась до 18-21 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вода в Москве-реке прогрелась до 18-21 градуса тепла. Купальный сезон в Москве и Подмосковье уже можно открывать, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вода уже комфортная. Я уже сам купался, вода великолепна. Уже можно купаться без проблем. Температура воды составляет порядка 18 градусов", - сообщил он.

По словам Тишковца, особенно хорошо вода прогрелась в районе Звенигорода. Там температура воды в Москве-реке уже достигла 21 градуса тепла.

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