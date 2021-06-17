Производители масок в Подмосковье могут нарастить их выпуск почти в четыре раза

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Подмосковные производители масок готовы при необходимости нарастить объем производства своей продукции до 1,65 млн штук в сутки. По итогам прошлой недели ежесуточный размер производства масок в регионе составлял более 430 тыс. единиц, сообщила ТАСС в четверг министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"По данным мониторинга производства масок на прошлой неделе в Подмосковье выпускалось более 430 тысяч единиц продукции в сутки. Объемы производства по сравнению с показателями конца весны не увеличились, однако такие возможности есть: региональные производители готовы нарастить выпуск масок до 1,65 млн штук в сутки", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что удовлетворить спрос на маски в случае возникновения резкого роста будет возможно за счет складских запасов. В настоящее время они превышают 81 млн единиц продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которое обязывает граждан находиться в общественных местах только в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, организации не должны допускать в здания и помещения граждан, не соблюдающих масочный режим. Работодателям запрещается допускать на рабочее место сотрудников, не использующих маски или респираторы. При этом отмечается, что данный пункт постановления не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию или имеющим лабораторное подтверждение о перенесенном ранее заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией.