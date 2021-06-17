Поисковики под Калининградом обнаружили останки 15 красноармейцев, погибших в годы войны

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Поисковики региональной организации "Совесть" обнаружили останки 15 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в районе нежилого поселка Братское (ранее Прилаккен) в Калининградской области. Они будут перезахоронены 18 июня с отданием воинских и духовных почестей на воинском мемориале в поселке Переславское Зеленоградского района области, сообщил на своей странице в Facebook председатель Совета организации Руслан Хисамов.

"В рамках проекта "Историческая память" поисковики РООПКО "Совесть" на днях обнаружили очередное захоронение советских воинов, погибших в боях за бывший населенный пункт Прилаккен, ныне нежилой поселок Братское Зеленоградского района Калининградской области. При обследовании щупами одного из участков леса, рядом с оплывшей стрелковой траншеей была найдена могила с останками 15 солдат", - написал Хисамов.

Он отметил, что наград и личных вещей, по которым возможно установить имена погибших, не обнаружено. Но, согласно донесениям о потерях, в этом месте были погребены 15 военнослужащих из первого танкового батальона 120 танковой бригады, погибшие в боях с 7 по 14 апреля 1945 года. Это могут быть: старший сержант Бажко Владимир Александрович 1922 г. р.; старший сержант Богданов Николай Федорович 1925 г. р.; старший сержант Еремин Александр Тимофеевич (Иванович) 1926 г. р.; старший сержант Матвеев Николай Григорьевич 1925 г. р.; старший сержант Пухтеев Григорий Сергеевич 1903 г. р.; сержант Бортовой Анатолий Иванович 1925 г. р.; сержант Гаврилов Виктор Степанович 1924 г. р.; сержант Гнеушев Михаил Тимофеевич 1925 г. р.; сержант Карпов Сергей Федорович 1922 г. р.; сержант Мельничук Константин Федорович 1923 г. р.; сержант Стапетов Николай Федорович 1924 г. р.; сержант Сургучев Николай Никитич 1926 г. р.; сержант Шарафутдинов (Марафудинов) Абдурахмат 1918 г. р.; младший сержант Кочетков Василий Михайлович 1924 г. р. Данные об этих бойцах занесены в электронную Книгу Памяти Калининградской области и увековечены на мемориале в поселке Переславское.

О Восточно-Прусской операции

Современная Калининградская область располагается на территории, входившей в состав бывшей германской провинции Восточная Пруссия с административным центром Кенигсберг, ныне Калининград. В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

На территории Калининградской области находится 241 военно-мемориальный объект, посвященный памяти погибших при защите Отечества в ходе боевых действий и обладающий статусом объектов культурного наследия. Среди них - 190 воинских захоронений и памятников погибшим в ходе боевых действий в период Великой Отечественной войны.