Число коек для заразившихся коронавирусом в Коми за неделю увеличили в 1,6 раза

СЫКТЫВКАР, 17 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми развернули дополнительные койки в связи с ростом заболеваемости COVID-19. За неделю их количество увеличено в 1,6 раза - с 455 до 740, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава.

"В июне в республике фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи с этим, чтобы обеспечить каждого инфицированного необходимой медицинской помощью, развернуты дополнительные инфекционные койки. До 9 июня их было 455 по всей республике, 9 июня - 500 коек, с 12 июня - 570 коек, с 14 июня и на данный момент - 740 коек", - сказали в пресс-службе.

По информации министерства, на сегодня поэтапная работа по развертыванию дополнительных ковидных коек проводится в Сыктывкаре и Ухте. Развернуты дополнительные койки на базе стационарного отделения республиканского кожно-венерологического диспансера в Сыктывкаре, который был перепрофилирован под пациентов с COVID-19 в прошлом году. Туда госпитализируют пациентов с нетяжелыми формами болезни. В регионе стараются не допустить перепрофилирования под моногоспиталь республиканской клинической больницы, чтобы сохранить ее главный стационар для оказания населению широкого спектра медицинской помощи.

На 16 июня в Коми подтверждено 44 811 случаев коронавируса, прирост за сутки - 63. Выздоровели 43 630 человек, умерли 968 человек. При этом в регион поступило 142 122 дозы вакцины от коронавируса для иммунизации 131 432 человек. Первым компонентом привито 112 193 человека, завершили иммунизацию 92 744 человека.