В Крыму впервые с начала февраля выявили более 150 случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. В Крыму за сутки выявили 151 случай заражения коронавирусом, сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов. Последний раз более 150 случаев коронавируса в регионе выявляли 6 февраля.

"За 16 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 110 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая - завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что за сутки протестирован на коронавирус 3 571 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 87 человек, выздоровевших за весь период - 41 954 человек", - добавил глава республики.

В течение почти двух недель в Крыму ежедневно фиксируют более случаев 100 заражения коронавирусом. Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора намеревались предложить оперативному штабу по противодействию коронавирусу в Крыму ужесточить ограничения, введенные из-за пандемии, если на полуострове не будут соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а темпы прироста заразившихся не начнут снижаться.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом проведение массовых мероприятий, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняются масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в регионе выявили около 45 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли свыше 1,3 тыс. На лечении находятся свыше 2 тыс. пациентов.