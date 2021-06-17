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Пандемия COVID-19
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В "Векторе" заявили, что среди экспертов нет сомнений в природном происхождении COVID-19

Ринат Максютов пояснил, что изменения в новом коронавирусе составляют около 20%, если сравнить его с предыдущим коронавирусом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эксперты не сомневаются в природном происхождении коронавируса. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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"В настоящее время на экспертном уровне нет сомнений в природном происхождении нового коронавируса", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Максютов пояснил, что изменения в новом коронавирусе составляют около 20%, если сравнить его с предыдущим коронавирусом. Если говорить об искусственном варианте происхождения вируса, то такая работа невозможна для человечества, заметил он.

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