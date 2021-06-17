Пострадавшим при подтоплениях на Кубани окажут материальную помощь

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Жителям муниципалитетов Краснодарского края, где в ночь на четверг прошли сильные дожди, окажут материальную помощь: по 10 тыс. рублей выплатят оказавшимся в зоне действия ЧС и по 50 тыс. - тем, у кого повреждено имущество, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев у себя в Telegram-канале.

Накануне сильный дождь и град прошли в Павловском раоне Краснодарского края, повреждены крыши и остекление частных домовладений. В ночь на четверг дождь также прошел в Анапе и Темрюкском районе, есть подтопленные придомовые территории. В Павловском районе края введен режим ЧС.

"В зоне чрезвычайной ситуации около тысячи домовладений. В беде людей не бросим, помощь начнут оказывать уже с понедельника. Выплаты составят - 10 тыс. рублей за нахождение в зоне ЧС и 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества на каждое домовладение. Дополнительно поручил организовать пункты временного размещения для тех, кому некуда идти на время восстановительных работ", - говорится в сообщении главы региона.

Уточняется, что он поручил обеспечить жителей горячим питанием и всем необходимым, а также помочь жителям поврежденных домов стройматериалами, проконтролировать, чтобы не было их дефицита и необоснованного роста цен.