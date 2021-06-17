Росгвардия проверит депутата вологодской думы за пост в соцсетях с оружием без кобуры

ТАСС, 17 июня. Управление Росгвардии по Вологодской области начало проверку в отношении депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова по факту публикации фотографии оружия без кобуры, сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Ранее депутат выложил в своем аккаунте в Instagram фотографию, предположительно травматического пистолета без кобуры, лежащего на переднем сидении автомобиля, и подписал "Всегда со мной". Его пост широко разошелся в социальных сетях и местных СМИ. Позже депутат этот пост удалил.

"Управление Росгвардии по Вологодской области по факту публикации фотографии оружия без кобуры начало проверку в отношении Коновалова А.В., являющегося владельцем травматического оружия на законных основаниях. Ношение, перевозка и транспортировка оружия гражданами регламентируется постановлением правительства РФ от 21.07.1998 N 814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ". Ношение огнестрельного короткоствольного оружия осуществляется в кобуре со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии)", - говорится в сообщении.

Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия. Согласно федеральному закону "Об оружии" гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц, напомнили в Северо-Западном округе Росгвардии.