Французский дипломат получила награду России за спасение детей при теракте на Дубровке

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков вручил орден Дружбы гражданке Франции Катрин Иванов-Тротиньон, участвовавшей в спасении детей во время теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году. Торжественная церемония прошла в четверг в Париже.

"Вы удостоены ордена Дружбы за активную гражданскую позицию и личное участие в спасении детей, - сказал глава российской дипмиссии. - Вручаю вам эту награду по поручению президента России Владимира Путина".

Посол напомнил, что в октябре 2002 года Иванов-Тротиньон оказалась среди захваченных террористами зрителей мюзикла "Норд-Ост" в театральном центре на Дубровке. Когда террористы решили выпустить из захваченного здания иностранных граждан, оставшиеся в заложниках родители отдали ей детей с просьбой вывести их с собой. Рискуя собственной жизнью и жизнью своих сына и дочери, Иванов-Тротиньон смогла вывести из зала 15 детей.

"Почти 20 лет прошло с тех трагических событий. Своим героизмом вы спасли детей, и мы вам за это искренне благодарны, - сказал посол, обращаясь к Иванов-Тротиньон. - Мы видим также в этом акт солидарности французской гражданки. Победить терроризм мы можем только вместе".

Российско-французские связи

Мешков подчеркнул, что "вся жизнь Катрин Иванов-Тротиньон связана с развитием отношений с Россией: с ее участием организовывались космические полеты первых французских астронавтов, по ее инициативе было открыто представительство Национального центра космических исследований (CNES) [в России]".

"Сотрудничество в космической сфере - одна из важнейших тем в нашем диалоге, как было отмечено президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном на встрече в Брегансоне летом 2019 года", - отметил посол.

Любовь к России

В беседе с ТАСС Катрин Иванов-Тротиньон рассказала, что родилась в парижском пригороде Курбевуа и посвятила большую часть своей профессиональной карьеры работе в CNES. На протяжении ряда лет она возглавляла его представительство в Москве, выполняя одновременно обязанности атташе по космическим вопросам при посольстве Франции в России.

"Для меня большая честь принимать эту награду, - сказала она. - Я пришла с детьми на спектакль на Дубровку 23 октября 2002 года. Продолжение этой истории всем известно. В этот день я особенно гордилась тем, что я француженка".

"Спасибо России за эту награду. Мои родители передали любовь к России, русскому языку", - отметила Иванов-Тротиньон. "Сотрудничество наших стран в космосе позволило добиться выдающихся успехов в освоении космоса", - заметила она.

Дипломатический паспорт

В свою очередь посол Клод Бланшмезон, возглавлявший в то время французскую дипмиссию в Москве, сказал ТАСС, что гордится поступком своей сотрудницы в той драматической ситуации. "Она подняла вверх свой дипломатический паспорт и со словами, что она французский дипломат, повела детей к выходу", - подчеркнул он.

Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание театрального центра в Москве на Дубровке, захватив в заложники 912 участников и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Ранним утром 26 октября большая часть заложников в результате спецоперации была освобождена. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.