ВЦИОМ: более половины россиян считают важным сделать День отца официальным праздником

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Закрепление за Днем отца статуса официального праздника поддерживают 55% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Более половины россиян (55%) считают, что День отца нужно сделать официальным праздником в нашей стране, 38% опрошенных с этим не согласны", - следует из опроса ВЦИОМ, приуроченного к этому празднику, который во многих странах отмечают в третье воскресенье июня.

Среди тех, кто поддерживает создание специальной даты для отцов, четверть считает справедливым сделать этот праздник официальным по аналогии с Днем матери. Еще 19% опрошенных говорят о том, что мужских праздников мало. Среди других аргументов в пользу праздника - равноправие (так ответили 16% респондентов), важная роль папы в воспитании ребенка (12%), существование отцов-одиночек и многодетных отцов (8%), повышение роли и авторитета родителя (7%).

Почти треть опрошенных (30%), кто не считает важным появления этого праздника, не видит смысла в этой дате. Также 23% россиян считают, что праздников и так много, а 15% заявляют, что большинство отцов бросают семьи, не принимают участия в воспитании детей и поэтому не достойны специального дня.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 июня 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод проведения - телефонное интервью со случайной выборкой номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

На данный момент в России День отца не является общегосударственным праздником, но в ряде субъектов его отмечают на региональном уровне, в том числе в Якутии, Липецкой, Курской, Ульяновской областях.