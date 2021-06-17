Фонд содействия реформированию ЖКХ окажет помощь Липецкой области по замене 31 лифта

ЛИПЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ софинансирует часть расходов на замену 31 лифта в жилых домах Липецкой области. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку на получение финподдержки для замены лифтов в многоквартирных домах, она будет направлена на оплату части расходов на замену в рамках капремонта 31 лифта", - сказал Артамонов. Он отметил, что в общем замену лифтов профинансируют из трех источников: более 60% средств выделено из федерального и областного бюджетов, а оставшиеся 40% - из средств регионального оператора. Глава региона заметил, что замена 31 лифта позволит улучшить условия проживания более 3 тыс. человек. При этом новые лифты должны быть установлены уже в это году.

В пресс-службе областной администрации, в свою очередь, пояснили, что в целом на софинансирование обновления лифтов правительство РФ выделило регионам 750 млн рублей. "Из федеральной казны может быть компенсировано до 50% стоимости устанавливаемого лифтового оборудования, финподдержка предоставляется, если лифты соответствуют классу энергетической эффективности не ниже "В" и произведены на территории РФ", - сказали в пресс-службе, отметив, что ремонт лифтов является одним из самых дорогостоящих видов работ капремонта.

Всего в этом году в Липецкой области планируется по капремонту обновить 137 лифтов в 38 домах Липецка и Ельца.