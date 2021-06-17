Крупный вуз в Хабаровском крае увеличил число бюджетных мест в сфере цифровой экономики

ХАБАРОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) увеличил количество бюджетных мест на 9% в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии ДВГУПС Александр Онищенко.

В университете путей сообщения реализуется более 300 образовательных программ, обучается свыше 23 тыс. студентов. В структуру заведения входят институты и факультеты в Хабаровске, а также региональные институты в городах дальневосточных регионов, в частности, в Южно-Сахалинске, Тынде, Свободном и Уссурийске.

"На 2021 - 2022 учебный год общее число установленных бюджетных мест увеличено примерно на 9%. В первую очередь, увеличение бюджетных мест коснулось специальностей, задействованных в области цифровой экономики", - сказал Онищенко.

Дополнительно бюджетные места открыли на таких направлениях как информационная безопасность автоматизированных систем, информатика и вычислительная техника, телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта, эксплуатация железных дорог, автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Выделены бюджетные места также на специальности "Менеджмент", "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере", "Сервис" и "Туризм". Как сообщили агентству в отделе взаимодействия с вузами и научными организациями министерства образования и науки края, в регионе отмечается высокая потребность в кадрах в сфере цифровой экономики. "Дополнительные бюджетные места через несколько лет помогут восполнить недостаток специалистов с такими компетенциями, которые будут участвовать в реализации стратегии цифровой трансформации в субъекте", - сказали в отделе.

Университет с учетом востребованности в экономике Дальнего Востока открыл и такие специальности как "Градостроительство", "Программная инженерия", "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере", "Документоведение и архивоведение". "Новые направления открываются исходя из запроса работодателей, эти профессии востребованы, но кадров в регионе не хватает", - сказал Онищенко.