Песков не в курсе инцидента с заплывом людей за лодкой Аксенова в Керчи

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценок инциденту в пострадавшей от дождей Керчи, когда несколько людей в форме сотрудников МЧС плыли за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова. По его словам, соответствующее видео, которое появилось в интернете, он не видел.

"Я, честно говоря, не видел", - сказал Песков, отвечая на вопрос об указанном видео.

"В Керчи, действительно, сильные осадки. Там затоплено, но кто там как плавает - я, к сожалению, не могу вам сказать", - добавил он.

Ранее телеканал "Крым-24" распространил видеозапись, на которой Аксенов на лодке осматривает последствия подтоплений в Керчи. На видеозаписи видно, как за лодкой плывут несколько мужчин в темных гидрокостюмах. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что они являются сотрудниками республиканской спасательной службы.

Позже Аксенов пояснил журналистам, что спасатели в гидрокостюмах в целях обеспечения безопасности сопровождают все лодки в Керчи, включая и ту лодку, на которой он осматривал подтопленные объекты города. Руководитель республиканского МЧС Сергей Садаклиев подтвердил, что спасатели сопровождают все лодки, на которых жителей Керчи эвакуируют из подтопленных в результате сильных ливней домов.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности, в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В городе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.