Эксперт: объемы потребления алкоголя в ДФО снижаются медленнее, чем в среднем по России

ЧИТА, 17 июня. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока демонстрируют снижение связанных с алкоголем негативных явлений на протяжении последних пяти лет, однако это происходит медленнее, чем в среднем по России. Такие данные привел в выступлении на шестой международной конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Чите заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.

"Работа проводится на Дальнем Востоке очень большая. Мы сделали динамику по синдрому зависимости от алкоголя с 2016 года по Российской Федерации и по Дальнему Востоку. В Российской Федерации распространенность сократилась на 19,4%, по Дальнему Востоку тоже сократилась, хотя и несколько меньше - на 9,7%. Алкогольные психозы, вы видите, на 24% по Российской Федерации [сократились] и 17% по Дальнему Востоку. Пагубное потребление алкоголя - 33,1% по России сокращение, Дальний Восток - 20% сокращение", - рассказал замминистра. Это почти в 1,5 раза медленнее, чем в среднем по России.

Он отметил, что традиционно потребление алкогольной продукции на Дальнем Востоке оценивается выше, чем по стране в целом. И это ставит перед регионами Дальнего Востока особые задачи в области повышения демографических показателей, так как алкоголь сильно ассоциирован со смертностью трудоспособного населения.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать итоги первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока и актуализировать целевые показатели второго этапа ее реализации. Концепция утверждена правительством РФ в 2017 году и направлена на создание условий для его естественного и миграционного прироста в дальневосточные регионы к 2025 году. При этом ожидаемая продолжительность жизни на Дальнем Востоке должна достичь 74,2 года.