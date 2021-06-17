По Нижнему Новгороду ограничат передвижение на электросамокатах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Ограничения для езды на электросамокатах предусмотрят в Нижнем Новгороде, в том числе введут максимально разрешенную скорость для них. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в четверг во время отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.

"Мы в режиме работы с операторами уже обеспечили регулирование скоростного режима. Если катаетесь, знаете, что на определенных улицах скорость ограничена. Дополнительно с городом сейчас прорабатываем дополнительные ограничения, связанные с этим. Будем регулировать скоростной режим на различных улицах и набережных", - сказал Никитин.

По словам губернатора, говорить о полном запрете самокатов на улицах города нельзя, при этом регулирование их движения будет в обязательном порядке.

Как уточнила пресс-служба регионального правительства, скорость движения для самокатов уже ограничена до 15 км/ч на двух улицах Нижнего Новгорода - Большой Покровской и Нижневолжской набережной. "Стандартная максимальная скорость электросамоката - 25 км/ч, ограничение "вшито" в программное обеспечение и действует автоматически при въезде на эти улицы", - говорится в сообщении.

За последний месяц в регионах России происходят случаи получения травм из-за вождения электросамокатов, возбуждены уголовные дела по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности после наезда самокатов, в частности, на пенсионеров и детей. Среди них - наезд на 84-летнего мужчину в Уфе, которому после потребовалась операция, наезд на шестилетнего ребенка в Новосибирске и на пятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге. Кроме того, 12 июня в городе-курорте Кисловодск глава муниципалитета Александр Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы, в реанимацию мэра доставили без сознания, после операции он был введен в состояние искусственной комы.